Полиция США застрелила россиянина, убившего жену и похитившего сына

В штате Калифорния американская полиция застрелила россиянина, которого разыскивали за похищение собственного сына и убийство его матери, передает ТАСС.

Vehicle in AMBER Alert located. NO SIGN of suspect or victim. AMBER Alert still active. For victim and suspect info: https://t.co/ijqE9gc7Zs pic.twitter.com/puSbyiJl7e