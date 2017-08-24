Полиция США застрелила россиянина, убившего жену и похитившего сына

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Полиция Лос-Анджелеса застрелила 48-летнего россиянина, который похитил своего девятилетнего сына и застрелил жену. Судьбой малыша занимаются дипломаты, его жизни ничто не угрожает.

В штате Калифорния американская полиция застрелила россиянина, которого разыскивали за похищение собственного сына и убийство его матери, передает ТАСС.

Vehicle in AMBER Alert located. NO SIGN of suspect or victim. AMBER Alert still active. For victim and suspect info: https://t.co/ijqE9gc7Zs pic.twitter.com/puSbyiJl7e — CHP Headquarters (@CHP_HQ) 22 августа 2017 г.

По данным полиции, 48-летний Константин Морозов украл девятилетнего сына у матери. При похищении он застрелил ее, после чего скрылся. Полиция объявила его в розыск. Вечером 22 августа полицейские засекли Морозова, выходящего вместе с сыном из дома, и открыли огонь. Что послужило причиной перестрелки - не известно, полиция утверждает, что у Морозова был пистолет.

Отца-похитителя отвезли в больницу, где он скончался от полученных травм. Мальчик не пострадал. Сейчас его судьбой занимаются дипломаты, они ищут ближайших родственников.

Сообщается, что ребенок и его погибшие родители имели российское и американское гражданство.

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