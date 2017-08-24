Самолеты ВКС России выполнили полеты над Тихим океаном

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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили полеты над нейтральными водами Тихого океана. В Минобороны отметили, что на некоторых этапах российских бомбардировщиков сопровождали военные самолеты Южной Кореи и Японии.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Самолеты дальней авиации по маршруту следования сопровождались истребителями Су-35С Восточного военного округа, а также самолетами радиолокационного дозора и наведения А-50 военно-транспортной авиации. В ходе полета экипажи Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на некоторых этапах российских ракетоносцев сопровождали самолеты ВВС Южной Кореи и Японии. При этом Ту-95МС выполняли все действия в соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

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