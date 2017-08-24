Опрос: работой Путина на посту президента довольны 83% россиян

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Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 83% граждан, доверяют ему 58%, и это самый высокий уровень с начала года. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Отмечается, что недовольны работой главы государства 15% респондентов.

Работой Владимира Путина на посту президента России довольны 83% граждан, не одобряют его деятельность 15%, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-центре".

Ниже рейтинг одобрения у премьер-министра Дмитрия Медведева – 48% удовлетворены, 51% - недовольны. Деятельность правительства в целом вызывает симпатии у 50% респондентов, недовольных - 49%. Работу Госдумы одобряют 42% респондентов, не одобряют 57%.

Респондентов также попросили назвать пять-шесть политиков и общественных деятелей, которым они больше всего доверяют. Первое место занимает Путин - ему доверяют 58% респондентов, и это самый высокий уровень с начала года. На втором месте - глава Минобороны Сергей Шойгу (30%), на третьем - министр иностранных дел Сергей Лавров (28%).

Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13%), Медведев (11%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (9%), глава Чечни Рамзан Кадыров, патриарх Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин (по 5%), официальный представитель МИД Мария Захарова и вице-премьер Дмитрий Рогозин (по 4%).

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