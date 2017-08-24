Три человека погибли в результате ДТП с BMW и грузовиком в Петербурге

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В Петербурге произошло страшное ДТП с тремя погибшими. Автомобиль BMW врезался на полном ходу в груженый досками припаркованный грузовик. Удар был настолько сильным, что машина ушла под фуру наполовину. По словам очевидцев, водитель легковушки пытался обогнать грузовик, ехавший по среднему ряду.

В Петербурге в ночь на 24 августа произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW и грузовика с досками, передает РИА Новости.

Сообщается, что погибли водитель легковушки и две пассажирки в возрасте около 35 лет. Еще одна женщина, которая сидела за водителем, выжила, но получила тяжелые травмы.

Авария произошла на Софийской улице возле дома №24. По словам очевидцев, красный BMW пытался обогнать грузовик в среднем ряду, но не рассчитал и врезался на полном ходу в припаркованную фуру с досками. Удар был настолько сильным, что легковушка ушла под грузовик на полкорпуса.

Обстоятельства ДТП выясняются, известно, что водитель и пассажиры были пристегнуты, а в машине сработали подушки безопасности.

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