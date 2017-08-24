В результате ДТП с автобусом в Турции погибли пять человек

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Пассажирский автобус врезался в опору моста на трассе в Турции. В результате аварии погибли пять человек. Также сообщается о большом количестве пострадавших. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы.

Пять человек погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Турции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Hurriyet.

5 dead, many injuries reported in coach accident on Eskişehir-Ankara highway in central Turkeyhttps://t.co/ess5c84ZOc — DAILY SABAH (@DailySabah) 24 августа 2017 г.

Автобус следовал из города Измир в Анкару. Недалеко от турецкой столицы он врезался в опору моста, в результате чего погибли пять человек. Также сообщается о большом количестве пострадавших. О национальности пассажиров пока не говорится.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины аварии выясняются.

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