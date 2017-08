В результате ДТП с автобусом в Турции погибли пять человек

Пять человек погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Турции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Hurriyet.

5 dead, many injuries reported in coach accident on Eskişehir-Ankara highway in central Turkeyhttps://t.co/ess5c84ZOc