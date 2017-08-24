МИД прокомментировал убийство в США похитившего сына россиянина

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МИД выясняет судьбу девятилетнего сына россиянина, который был застрелен в США после убийства своей жены и похищения ребенка.

Резонансное убийство российских граждан в Калифорнии - одна из главных тем в американских новостях. В Лос-Анджелесе в перестрелке с полицией погиб 48-летний Константин Морозов, подозреваемый в убийстве своей жены и похищении ребёнка. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тело его супруги Натальи Сергеевой было обнаружено в их доме в Санта-Барбаре. Семья имела двойное гражданство России и США и находилась в бракоразводном процессе. После гибели Натальи и Константина сиротой остался их сын - девятилетний Даниэль, отец был застрелен полицейскими прямо у него на глазах.

Сейчас судьбой ребёнка занимается наше генконсульство в Сан-Франциско, дипломаты разыскивают родственников, которые могли бы стать его опекунами. По факту убийства матери Даниэля ведётся следствие.

МИД России сейчас выясняет, местонахождение ребенка, чьи родители были убиты в США. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, официальные запросы направлены в госдепартамент

"Уточняются все обстоятельства данной трагедии. Дипломаты также пытаются выяснить подробности биографии убитых родителей. Сотрудники генконсульства сейчас занимаются поисками его родственников. Направлены запросы в МВД России по месту регистрации родителей", - рассказала она.