Порошенко заявил о 10 тысяч погибших в Донбассе украинцах

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На Украине отмечают День независимости. На ряду с украинскими военными по Киеву маршируют и сотни бойцов из армий НАТО, а также тех стран, которые только претендуют на членство в Альянсе. Выступая на военном параде, Петр Порошенко заявил, что в ходе конфликта на востоке страны погибли более 10 тысяч украинцев.

Крещатик в желто-синих флагах. Трансляцию парада ведут и с земли, и с воздуха. Картинка должна быть такой, чтобы смотрящих ее по телевизору брала гордость за украинских военных. Вот они в парадном строю маршируют вместе с солдатами из стран-членов НАТО, куда Порошенко так стремиться попасть. Об этом он говорит и в своей поздравительной речи, традиционно не забыв похвалить себя и упомянуть Россию, передает "ТВ Центр".

"Дорога у нас одна - широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членстве в НАТО. На двадцать шестом году независимости мы разрушили визовую завесу. Соглашение про ассоциацию и "безвиз" - это то, что является неоспоримым свидетельством де-факто и де-юре разрыва с империей, которую еще Рональд Рейган назвал "Империей зла", - заявил украинский президент.

Рядом с Порошенко на трибуне самый дорогой гость на этом празднике как бы "независимости". Министр обороны США Джеймс Мэттис прилетел в Киев, по его же словам, чтобы отпраздновать с украинцами. Хотя реальные причины, конечно же, совсем другие. У украинского президента и Мэттиса запланированы переговоры. Среди ключевых тем эксперты называют Донбасс и возможные поставки летального оружия из США, которое Киев клянчит на протяжении последних трех лет, но до сих пор практически безуспешно.

"Мы обратились ко всем странам мира о предоставлении нам летального оружия, нам помощь в виде летального оружия предоставила только Литва, мы ждем и продолжаем ждать, и готовы к получению летального оружия, но для этого надо решение — не наше, а стран-партнеров. Мы надеемся на такую поддержку", - говорит министр обороны Украины Степан Полторак.

Полторак, конечно же, слегка лукавит. Ряд американских компаний весной этого года все же поставили Украине несколько противотанковых гранатометов. И этот факт официально доказан. Но вот масштабы действительно не те, о которых мечтает Киев. Там требуют больше оружия, дабы остановить мифическую агрессию России. Хотя это не мешает Украине продолжать торговать с нашей страной, а украинцам ездить к нам на заработки, несмотря на все предупреждения СБУ.

"Россия ведет активное агентурное проникновение на Украину. Я обращаюсь к украинцам, прошу: пожалуйста, это неправильно сейчас ехать на заработки в Россию. Я пойму нашего гражданина, который поедет на заработки в Польшу, страны Балтии, Европу, но не в Россию", - взывает глава СБУ Василий Грицак.

Но мольбам Грицака пока не особенно внемлют. В России, по официальным данным, трудятся несколько миллионов граждан Украины, которых СБУ сейчас рассматривает, как потенциальных агентов ФСБ. В этот список накануне записали и главу отдела культуры Броварского горсовет Инну Савченко, давшую добро на установку в городе карты Украины, на которой отсутствует Крым и часть территорий Донбасса. Полиция на этот счет уже отрапортовала.

"Выехала следственно-оперативная группа. Баннер мы сняли. Он будет дальше использоваться в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве, которое мы уже открыли. Это статья 110 УК Украины. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на тот же срок", - сообщил руководитель пресс-службы областного управления Национальной полиции Украины Николай Жукович.

При этом громкие заказные убийства так никто и не расследует. Накануне в Киеве вновь были слышны выстрелы. На улице Шота Руставели неизвестные расстреляли мужчину. Это совсем недалеко от Крещатика, где проходит парад Независимости, а Порошенко пафосно рассказывает о своих достижениях, идущих как-то в разрез с реальной ситуацией в стране.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".