Двое росгвардейцев стали фигурантами дела об убийстве Драчева

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СК завел еще одно уголовное дело в рамках расследования убийства пауэрлифтера Андрея Драчева. Под подозрение попали два сотрудника Росгвардии, чье бездействие привело к смерти спортсмена. Дело возбуждено по статье "Халатность".

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые своим бездействием допустили гибель чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, росгвардейцы прибыли на место драки, но не сделали ничего, для того чтобы разнять ее участников. Кроме того, они не задержали 25-летнего Анара Аллахверанова, который избил Драчева, и не доставили его в участок, а просто уехали с места происшествия.

В отношении Аллахверанова было заведено уголовное дело по статье " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", затем СК переквалифицировал его на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений". По ней предполагаемому убийце грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На данный момент Аллахверанов скрывается, он объявлен в федеральный розыск. За информацию о нем МВД по Хабаровскому краю назначило награду в 500 тысяч рублей.

20 августа в Хабаровске между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андреем Драчевым и посетителем кафе Анаром Аллахверановым завязался конфликт, который затем перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в реанимации.