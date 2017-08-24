Сергей Собянин открыл новую школу в Куркино

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В районе Куркино открылась новая школа на 825 учащихся. Готовность учебного заведения проверил Сергей Собянин.

На северо-западе Москвы в районе Куркино завершилось строительство новой школы. Готовность учебного заведения к 1 сентября проверил Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Современная здание с автономным отоплением рассчитано на 825 учащихся и войдёт в состав образовательного комплекса №1298. Внутри оборудованы десятки кабинетов, в том числе профильные аудитории для изучения естественных наук, информатики и других предметов, а также библиотека, класс для хореографии, спортивная зона, большой актовый зал, фото-студия и интернет-клуб.

"Учиться лучше в одну смену. После учебы много места для того, чтобы проводить дополнительные занятия, внешкольную работу. Школа же не закрывается. И для родителей удобно, конечно", - приводит слова Собянина агентство "Москва".