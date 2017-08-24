Омских фермеров уличили в продаже зараженного АЧС мяса

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Ещё в двух российских регионах зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Для человека вирус не представляет угрозы, но смертельно опасен для животных. Болезнь не поддаётся профилактике и лечению. Единственный способ остановить её распространение - это уничтожение заражённых особей. Сельхозпредприятия и отдельные фермеры несут огромные убытки. Но есть и те, кто пытается продать испорченное мясо.

Африканская чума — вирус, который не поддается ни профилактике, ни лечению. Единственный выход — избавиться от животных, передает "ТВ Центр". Именно так поступили омские фермеры, когда заметили падеж месяц назад. Стали массово забивать свиней и продавать мясо, не сообщив надзорным органам. В результате чума распространилась на 9 районов. Заражены более 10000 голов. У Павла Чернышова забили 23 свиньи. Компенсация вышла неплохая — за килограмм живого веса полагается 133 рубля. Но на рынке, сетует фермер, выручил бы больше.

Установить точный источник вируса до сих пор не удалось. По одной из версий, первые больные животные появились в частном хозяйстве села Верблюжье. На месте, где стояли сараи с поголовьем, сейчас пустошь. Постройки сожжены, 27 свиней уничтожены. Владелец — пока единственный кто не получит компенсацию из регионального бюджета. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ветеринарных правил".

Похожая ситуация во Владимирской и Саратовской областях. Некоторые хозяйства насчитывают более тысячи голов. На таких дворах обязательно должен присутствовать свой ветеринарный врач. Тем не менее, большинство сельских жителей не спешат переводить личные подсобные хозяйства в статус фермы. Контролировать подобные дворы практически невозможно.

Для человека вирус АЧС не опасен. Пользуясь этим, некоторые пытаются продать зараженное мясо прежде, чем к ним наведаются санитарные службы. Роспотребнадзор уже проводит внеплановые проверки торговых точек и мест общественного питания. Особое внимание - стихийным рынкам, именно они представляют наибольшую опасность. Во Владимирской области это уже не первая вспышка чумы. Местные жители уверены — болезнь занесли с соседнего заказника, где обитают кабаны.

Другие и вовсе грешат на местный мясокомбинат. Мол, животных заразили специально. Предотвратить подобные вспышки в будущем практически невозможно. Фермерам советуют внимательней относиться к животным или найти альтернативу разведению свиней — например, заняться птицеводством.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".