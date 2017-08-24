Трехметрового питона нашли в спальне ребенка в Таиланде. Видео

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Трехметровый питон заполз в спальню сына жительницы тайского города Чаченгсау. Перед этим змея умертвила котенка.

Опасного гостя обнаружила у себя дома жительница тайского города Чаченгсау. В спальне её сына за кроватью прилёг отдохнуть трёхметровый питон, передает "ТВ Центр".

Перед этим змея умертвила котёнка, останки которого хозяйка нашла под окном. Женщина вызвала команду специалистов, однако достать и обездвижить пресмыкающееся удалось не сразу. Одного из мужчин питон укусил за руку. Впрочем, опасности укус не представляет - эти змеи относятся к семейству неядовитых.

Пойманное животное выпустили на свободу в лесу.