Волгоградский губернатор назвал поджоги вероятной причиной пожаров в регионе

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Сотни человек в Волгоградской области эвакуируют из-за бушующих пожаров. Огонь вплотную подходит к населенным пунктам. Причиной возгораний могут быть поджоги. Жителей, пациентов больниц, детей из летних лагерей экстренно увозят из зоны бедствия. В регионе действует режим ЧС. Ситуацию пока не удается взять под контроль. Из-за жары и сильного ветра пламя быстро распространяется. На борьбу со стихией направлены дополнительные силы и спецтехника.

На всей территории Волгоградской области засуха и ураганный ветер. В этих условиях огонь мгновенно распространяется по степи и устремляется к населенным пунктам, передает "ТВ Центр".

Огнем охвачена территория в тысячи гектаров. Особо сложная обстановка в Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах. Пламя подбирается и к окраинам Волгограда. По всей области сгорело уже больше 150 построек.

"Сперва загорелся лес. Я приехал сюда - ничего не предвещало. Я съездил в лес - дым вроде в сторону относит. Потом вернулся сюда - и тут же в мгновение ветер. Мы все отсюда убежали, потому что дым был такой - невозможно. И слышу, затрещало. Загорелся дом", - рассказал житель послека Михайловский Сергей Александров.

В Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации, движение по ряду автодорог приостановлено из-за поваленных огнем деревьев и сильного задымления.

"Основные усилия сосредоточены на недопущении гибели и травмирования людей, своевременного оказания им помощи, а также защиты их имущества. Принимаем меры для недопущения возгораний на территориях сельских поселений. В частности, принято решение о временном отключении малых населенных пунктов от энергоснабжения. В связи с тем, что в результате ураганного ветра происходит перехлест электропроводов", - заявил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк.

В ликвидации пожаров принимают участие пять тысяч человек. В том числе сотрудники Росгвардии, представители казачества и волонтеры. Задействованы две тысячи единиц техники. Работают пожарные поезда. Вылеты постоянно совершают самолеты и вертолеты МЧС России и "Авиалесохраны".

"Условия очень сложные, своеобразные. У нас есть опыт работы по тушению в этом регионе. В 2011 году мы тушили уже пожары на Орчагино-Донских песках, где застревают машины в песках, поэтому ручной труд опытных работников востребован", - сообщил заместитель начальника ФБУ "Авиалесохрана" Андрей Ерицов.

В Волгоградскую область дополнительно перебросили пожарно-спасательные подразделения из Ростова-на-Дону, Астрахани, Чечни, Калмыкии и Северной Осетии. Около 700 жителей пострадавших районов находятся в пунктах временного размещения. Губернатор области не исключил, что причиной пожаров могли стать поджоги. Андрей Бочаров попросил правоохранительные органы обратить на это особое внимание при проведении расследования.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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