Число киберпреступлений в России выросло в шесть раз

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Число киберпреступлений в нашей стране выросло в шесть раз за три года. Такие данные привел генпрокурор Юрий Чайка. По его словам, за первую половину текущего года ущерб от киберпреступлений превысил 18 миллионов долларов.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что за три года число киберпреступлений в нашей стране увеличилось в шесть раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"В России число преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, с 2013 по 2016 год увеличилось в шесть раз. Значительный их рост наблюдается и в текущем году", - отметил Чайка.

По его словам, в настоящее время интернет широко используется для пропаганды экстремистских идей. В прошлом году в России две трети преступлений экстремистской направленности и каждое девятое преступление террористического характера совершались с применением всемирной сети.

Чайка также добавил, что за первую половину текущего года ущерб от киберпреступлений превысил 18 миллионов долларов.

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