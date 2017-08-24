МИД пообещал США не создавать невыносимые условия для получения виз

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МИД России заявил, что не собирается мстить американцам и создавать невыносимые условия для получения российских виз. Все российские диппредавительства в США будут работать в обычном режиме, выполняя полный объем своих функций.

Москва не собирается зеркально отвечать Вашингтону на приостановку выдачи американских виз и не намерена создавать гражданам США невыносимые условия для получения российский виз. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД сообщили, что все российские заграничные учреждения в США продолжают работать в обычном режиме, выполняя полный объем своих функций.

Кроме того, Захарова выразила несогласие с позицией Госдепа в том, что временная приостановка выдачи американских неиммиграционных виз в России связана с тем, что в генконсульствах не хватает людей для оформления документов. По мнению российского МИД, это связано с политическими, а не с техническими причинами.

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