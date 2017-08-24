Террористы ИГ пригрозили Испании новыми атаками

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Террористы ИГ обнародовали видеообращение, в котором они угрожают Испании новыми атаками. По их словам, Андалусия совсем скоро станет "землей халифата". Ранее в Барселоне и Камбрильсе произошли теракты, жертвами которых стали 15 человек.

Террористы запрещенной в России организации "Исламское государство" обнародовали видеообращение на испанском языке, в котором они угрожают Испании новыми атаками. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на газету El Pais.

"Джихад не имеет границ. Джихад там, где вы находитесь. Испанские христиане, не забывайте пролитую кровь мусульман во время испанской инквизиции", - отметил человек по имени Абу Лаис Аль-Курдуби. По его словам, Андалусия совсем скоро станет "землей халифата".

17 августа в Барселоне и Камбрильсе произошли теракты. На знаменитой улице Рамбла в столице Каталонии водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. После этого в другом каталонском городе Камбрильсе полиция ликвидировала пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который произошел в Барселоне. В результате двух атак погибли 15 человек и еще более ста пострадали.

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