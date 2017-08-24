Виновник крупного ДТП на Волоколамке отпущен под подписку о невыезде

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Суд избрал меру пресечения для водителя Mercedes, который 25 июля устроил массовое ДТП с четырьмя автомобилями и четырьмя пострадавшими. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела о нарушении ПДД продолжается.

Хорошевский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде предполагаемому виновнику крупного ДТП на Волоколамском шоссе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДТП произошло 25 июля на Волоколамском шоссе. По основной версии, все случилось по вине водителя Mercedes, который на скорости 140-150 километров в час двигался в сторону области, и выехал на встречную полосу. Сначала он зацепил автомобиль Skoda, а после транспортные средства задели еще два автобуса. По агентства "Москва", ДТП устроил сын бывшего гендиректора МГТС Михаила Смирнова Андрей.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Mercedes загорелся, а виновник скрылся с места происшествия, его задержали 22 августа в Москве на улице Маршала Конева. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.