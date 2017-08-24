В нескольких школах Москвы перенесли 1 сентября из-за Курбан-байрама

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Из-за мусульманского праздника Курбан-байрам в нескольких столичных школах 1 сентября перенесут традиционную линейку, посвященную началу учебного года. В частности, эту информацию подтвердили в школе №2107. Департамент образования Москвы пока не прокомментировал эту ситуацию.

В нескольких столичных школах из-за празднования Курбан-Байрама перенесут традиционную линейку, посвященную началу учебного года. Об этом в социальных сетях сообщили родители учеников из школ Мещанского района.

В частности, эту информацию подтвердили в школе №2107, которая расположена недалеко от Соборной мечети. "Это действительно так. Линейка будет проводиться 4 сентября. Почему – это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную департамента образования", - приводит радиостанция "Говорит Москва" слова секретаря директора учреждения Александра Крючкова.

При этом мама пятиклассника из школы №2107 Наталья Демидова отметила, что детям таким образом испортят праздник. По ее словам, лучшим выходом был бы перенос не линейки, а самого мусульманского праздника.

В свою очередь, департамент образования столицы пока не прокомментировал эту ситуацию.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, являющийся главным в исламе. В честь этого дня каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.

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