Узбекистан попросил Россию арестовать недвижимость Гульнары Каримовой

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Ташкент направил в Генпрокуратуру России запрос об аресте старшей дочери экс- президента Узбекистана Гульнары Каримовой. По данным узбекской прокуратуры, Каримова владеет пентхаусом, особняком на Рублевке, восемью московскими квартирами, гостиничным комплексом в Ялте, жилым домом и земельным участком.

Генеральная прокуратура России рассматривает запрос Узбекистана об аресте объектов недвижимости старшей дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой, сообщает "Интерфакс".

По данным прокуратуры Узбекистана, в России у нее есть пентхаус в московском жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир также в столице, в Ялте - гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более двух миллионов долларов.

В октябре 2013 года в отношении Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы. В 2015 году Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы

28 июля 2017 года ей предъявили обвинение в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем. Каримовой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В это же день были арестованы ее активы на 840 миллионов долларов в Швейцарии.