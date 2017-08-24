Пожилые супруги погибли из-за природных пожаров под Волгоградом

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По меньшей мере два человека погибли в результате природных пожаров в Волгоградской области. Возбуждено уголовное дело. В регионе выжжены сотни гектаров степи. Огонь уже вплотную подобрался к жилым домам. Действует режим ЧС. Ситуацию осложняют жара и сильный ветер.

На всей территории Волгоградской области засуха и ураганный ветер. В этих условиях огонь мгновенно распространился по степи и устремился к населенным пунктам. По данным полиции, в селе Ягодное Ольховского района погибли пожилые супруги, передает "ТВ Центр".

В считанные часы огнем оказалась охвачена территория в тысячи гектаров. Особо сложная обстановка сложилась в Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах. Пламя подбиралось и к окраинам Волгограда. По всей области сгорело более 150 построек.

Накануне в Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации, движение по ряду автодорог приостановлено из-за поваленных огнем деревьев и сильного задымления. В ликвидации пожаров принимают участие пять тысяч человек, в том числе сотрудники Росгвардии, представители казачества и волонтеры. Задействованы две тысячи единиц техники. Работают пожарные поезда. Вылеты постоянно совершают самолеты и вертолеты МЧС России и "Авиалесоохраны".

В Волгоградскую область дополнительно перебросили пожарно-спасательные подразделения из Ростова-на-Дону, Астрахани, Чечни, Калмыкии и Северной Осетии. Около 700 жителей пострадавших районов находятся в пунктах временного размещения. По последним данным основные очаги пожаров удалось локализовать. На заседании оперативного штаба губернатор области не исключил, что причиной пожаров могли стать поджоги.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".