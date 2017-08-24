Путин не доволен темпом снижения контрафакта продукции легпрома

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Одна треть продукции сферы легкой промышленности произведена или ввезена в Россию незаконно. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о мерах по развитию легкой промышленности. По его словам, контрафакт остается одной из системных и хронических проблем отрасли.

Владимир Путин в четверг с рабочей поездкой в Рязани. Президент провёл совещание по развитию лёгкой промышленности, сообщает "ТВ Центр".

Обсуждали перспективы развития отрасли и способы борьбы с контрафактом. По словам Владимира Путина, несмотря на некоторые трудности, лёгкая промышленность в России демонстрирует позитивную динамику. В 2016 году основные сегменты прибавили порядка 5%. Кроме того, глава государства отметил, что появляются современные производства с хорошим потенциалом.

"Конечно, необходимо решать системные вопросы, которые сдерживают эффективное развитие отрасли. Многие из них, к сожалению, носят хронический характер. Прежде всего речь идёт о борьбе с контрафактом и контрабандой. Которые не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью наших граждан. Немного цифр. В 2013 году выдавались поручения, доля незаконно ввезенного товара на территорию России - 39% продаж или порядка 1,1 триллиона рублей. Сегодня она снизилась, но всего до 33%. Обращаю внимание коллег, динамика за три года неубедительная", - сказал Путин.

Совещание Владимир Путин провёл на территории Рязанского кожевенного завода. Президент ознакомился с производимой здесь продукцией, высоко оценив её качество. Глава государства напомнил, что этот завод - крупнейшее предприятие отрасли в Европе. Во время экскурсии сотрудники подарили Владимиру Путину футболку с его портретом.