Восемь человек пропали без вести при сходе оползня в Швейцарии

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Восемь человек пропали после схода оползня в кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии. Гигантская масса камней и грязи затопила улицы населённого пункта.

Восемь человек пропали без вести в швейцарской деревне Бондо, на которую сошёл разрушительный оползень. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Гигантская масса камней и грязи затопила улицы населённого пункта. При помощи вертолётов были эвакуированы все местные жители, это около двухсот человек, а также туристы. Среди пропавших без вести числятся иностранные граждане из Австрии и Германии.

Стихия нанесла ощутимый урон инфраструктуре, разрушен мост через реку. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. Меры предосторожности принимаются в соседних населённых пунктах.