Собянин рассказал о планах строительства еще одной школы в Куркино
Учителя столичных школ создали порядка 60 тысяч сценариев уроков в рамках проекта "Московская электронная школа". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения нового здания школы номер 1298 в Куркине. Уже через неделю она примет первых учеников. Образовательное учреждение также является участником проекта "Ресурсная школа".
Куркино - молодой район Москвы, и здесь достаточно долго была актуальна проблема нехватки мест в образовательных учреждениях. Новое здание школы №1298 дети и родители уже ждали давно. Главный корпус из-за перегрузки работал в две смены. С этого учебного года все будет по правилам и нормативам. Малыши останутся в старом здании, а средняя и старшая школа будут отмечать новоселье, передает "ТВ Центр".
В этом году для ребят 1 сентября - точно праздник. Они вернулись за школьные парты на неделю раньше и уже успели дать своей новой школе шуточное прозвище "Крокодил". Она необычная снаружи и еще более интересная внутри. В школе установлено учебное оборудование в рамках городской программы "Московская электронная школа". Кабинет химии выглядит особенно привлекательно.
Современное оборудование дает возможность вести проектную деятельность в другом формате. Ученикам интересно, а для учителей "Московская электронная школа" — настоящее спасение, когда нужно что-то наглядно показать.
Мэр Москвы устроил учителям школы настоящий экзамен. Его интересовала, как именно в своей работе они используют возможности электронной школы, которая предлагает учителям различные сценарии проведения уроков.
"Раньше вы сами составляли эти самые сценарные уроки, сами сидели и занимались. Сегодня вы можете загрузить оттуда, то есть это же не минус времени, а плюс для вашего времени и возможность загрузить самое лучшее из сценариев, которые есть в нашем городе. А может быть, через какое-то время лучшее в нашей стране. Конечно, вы можете добавить что-то свое, предложить свои варианты", - сказал мэр.
В ближайшие два года школьный комплекс 1298 станет еще больше. Будет построено еще одно здание для младшей школы на 550 мест.
Екатерина Гоголева, Юлия Богоманшина. "ТВ Центр".
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