Зрители "ТВ Центра" собрали почти 3 млн рублей на лечение Ильи Юдина

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Зрители "ТВ Центра" собрали почти 3 миллиона рублей на лечение Ильи Юдина. Шестилетний мальчик страдает редким заболеванием - апластической анемией.

На лечение 6-летнего Ильи Юдина, страдающего редким заболеванием - апластической анемией, за один день удалось собрать почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне наш телеканал и фонд "Подари жизнь" объявили о сборе средств для мальчика, которому нужна пересадка костного мозга. Донор уже найден. На забор материала и его перевозку требовалось почти 2 миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбу о помощи.

Поскольку удалось собрать сумму большую, чем необходимая, помощь получат и другие дети.