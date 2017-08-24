Юбилейный поезд по случаю 870-летия Москвы запустили в метро

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В Московском метро начал курсировать юбилейный поезд. В этом году Москва отмечает 870-летие.

Москва готовится к своему дню рождения. В начале сентября столица отметит 870-летие. В четверг в московском метро запустили юбилейный поезд, передает "ТВ Центр".

Отправился он ровно в полдень из электродепо "Красная Пресня". У каждого вагона своя праздничная тема — это "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва ставит рекорды", "Москва на страницах газет" и другие.

Внутри состава — портреты знаменитых ученых, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры, а также их цитаты. Поезд будет курсировать на Кольцевой линии до Нового года.