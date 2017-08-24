Макрон потратил на макияж 26 тысяч евро за три месяца

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Эммануэль Макрон потратил на макияж 26 тысяч евро с начала своего президентского срока. По данным глянцевого журнала Closer, визажистку французского лидера зовут Наташа. Она работала с президентом еще в ходе избирательной кампании.

Президент Франции Эммануэль Макрон потратил на услуги визажиста в Елисейском дворце 26 тысяч евро за три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на глянцевый журнал Closer.

"Эммануэль Макрон потратил более 26 тысяч евро на подкрашивание лица всего за три месяца в Елисейском дворце. Наши коллеги обнаружили два счета на 10 и 16 тысяч евро", - говорится в сообщении.

По данным журнала, визажистку зовут Наташа. Она работала с Макроном еще в ходе избирательной кампании. В статье говорится, что "визажистка обеспечена работой на ближайшие пять лет благодаря избранию экс-министра президентом".

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