Росгвардия отвергла претензии в халатности по делу о гибели Драчева

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Сотрудники Росгвардии не могли предотвратить драку между пауэрлифтером Андреем Драчевым и Анаром Аллахверановым, поскольку приехали уже после того, как все закончилось. Ранее СК возбудил в отношении двух сотрудников Росгвардии дело о халатности.

Росгвардия заявила, что ее сотрудники не могли предотвратить гибель пауэрлифтера Андрея Драчева, поскольку приехали на место драки уже после совершения преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ведомство тщательно проанализировало запись с камеры наблюдения и не нашло в кадре на момент драки своих сотрудников.

Ранее стало известно, что в отношении двух сотрудников Росгвардии было возбуждено дело о халатности. По данным следователей, они прибыли на место драки, но не сделали ничего, для того чтобы разнять ее участников. Кроме того, они не задержали 25-летнего Анара Аллахверанова, который избил Драчева, и не доставили его в участок, а просто уехали с места происшествия.

В отношении Аллахверанова было заведено уголовное дело по статье " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", затем СК переквалифицировал его на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений". По ней предполагаемому убийце грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На данный момент Аллахверанов скрывается, он объявлен в федеральный розыск. За информацию о нем МВД по Хабаровскому краю назначило награду в 500 тысяч рублей.

20 августа в Хабаровске между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андреем Драчевым и посетителем кафе Анаром Аллахверановым завязался конфликт, который затем перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в реанимации.