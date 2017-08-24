В Петербурге "оживили" засохшие деревья, примотав зеленые ветки скотчем

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Ради победы в конкурсе "Уютный сад-2017" находчивые питерские коммунальщики озеленили засохшие деревья, приклеив на скотч живые ветки. Новый метод благоустройства обнаружили активисты ОНФ.

В Невском районе Петербурга активисты ОНФ обнаружили засохшие деревья, к которым были приклеены на скотч свежие зеленые ветки, передает ТАСС.

Питерские коммунальщики озеленили сад, примотав к высохшим деревьям зеленые ветки скотчем https://t.co/QWZRxnmdwF pic.twitter.com/fVqPcAOqz3 — Народный фронт (@ornfront) 24 августа 2017 г.

Эксперты рассказали, что раньше здесь были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они засохли. Однако неожиданно деревья стали зелеными и превратились в ивы, что вызвало вопросы у местных жителей. Активисты ОНФ выяснили, что питерские коммунальщики просто посадили на скотч свежие ветки.

В комитете по благоустройству города заявили, что таких способов озеленения в парке не видели и воспринимают эту информацию как анекдот. На сайте Невского района сообщается, что сад Ткачей участвует в конкурсе "Уютный сад-2017".

В ноябре прошлого года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже обращал внимание на то, что недопустимо создавать видимость работы.

"Еще раз хочу сказать об исполнительской дисциплине - и не только в бюджете. "Липовать", извините, - это просто глупо. Не фотошопом надо заниматься, а работать нормально. А иначе это просто похоже на детский лепет", - Полтавченко, комментируя случай ремонта дороги при помощи фотошопа.