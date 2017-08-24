США изучают вопрос о поставках летального оружия на Украину

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские власти изучают вопрос о поставках летального оружия на Украину. В свою очередь, украинский лидер Петр Порошенко отметил, что обсуждение данной темы "нуждается в тишине".

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что власти США рассматривают вопрос о поставках летального оружия на Украину. Об этом он рассказал в ходе совместного брифинга с украинским лидером Петром Порошенко в Киеве.

"Если говорить об оборонном летальном оружии, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и, смотря на то, что я увижу, о чем я узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", - приводит Газета.ru слова Мэттиса.

В свою очередь, президент Украины отметил, что обсуждение данной темы "нуждается в тишине".

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