В центре Киева прогремел взрыв

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На улице Грушевского в центре Киева взорвался неизвестный предмет. По предварительным данным, в результате хлопка пострадали два человека. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и эксперты-взрывотехники.

В результате взрыва неизвестного предмета в центре Киева пострадали два человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отдел коммуникации киевской полиции.

"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и эксперты-взрывотехники. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и уточняют информацию о пострадавших.

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