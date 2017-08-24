Албин обвинил Дерипаску в уязвимости "Зенит-Арены" перед бакланами

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что корпорация "Трансстрой" и лично Олег Дерипаска виноваты в том, что у стадиона "Зенит-Арена" нет птицезащиты. Из-за этого бакланы своими мощными клювами повреждают светоотражающую пленку раздвижной кровли, сказал он. При этом чиновник подчеркнул, что к этой дискуссии стоит относиться с юмором.

Корпорация "Трансстрой" и ее хозяева, в том числе, Олег Дерипаска, виноваты в том, что "Зенит-Арена" не защищена от птиц. Об этом написал в Telegram вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, передает "Русская планета".

"Спасибо Корпорации "Трансстрой" и лично Олегу Дерипаске, который в целях экономии и экологии изъял из сметной части проекта строительства стадиона раздел "Птицезащита ", - отметил Албин.

Чиновник подчеркнул, что ни один объект в городе еще не видел такого количества бакланов.

Вместе с тем вице-губернатор добавил, что к этой дискуссии стоит относиться с юмором.

Албин отметил, что бакланы своими мощными клювами повреждают светоотражающую пленку раздвижной кровли. В связи с этим стадиону необходима система защиты от птиц, аналогичная той, что действует в аэропортах.