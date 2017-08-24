Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим работы

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Коммунальные службы Москвы в ожидании ливней перешли на усиленный режим работы. В городе организованно круглосуточное дежурство около 360 бригад "Мосводостока". На улицах столицы работают 1053 сотрудника предприятия и 270 единиц техники.

Коммунальные службы Москвы переведены в усиленный режим работы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.



"По прогнозу синоптиков, к вечеру в Москве может выпасть от 2 до 7 миллиметров, а местами - до 25 миллиметров осадков. Ливни с грозами будут сопровождаться порывами ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град", - отметил представитель ведомства.

В городе организованно круглосуточное дежурство около 360 бригад "Мосводостока". В работе задействованы 1053 сотрудника предприятия и 270 единиц техники. Они взяли под контроль ливнестоки и готовы принять оперативные меры для устранения скоплений воды.