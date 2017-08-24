Лавров о сотрудничестве с США по Сирии: здесь не место для обид

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Россия рассчитывает на закрепление договоренности по созданию четвертой зоны деэскалации в Сирии. Об этом рассказал министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Говоря о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по сирийской проблеме, глава МИД отметил, что здесь нет места для обид и ложно понятого чувства престижа.

Москва рассчитывает, что консультации России, Ирана и Турции позволят закрепить создание зоны деэскалации в Идлибе, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Праком Сокхоном.

"Мы рассчитываем, что ведущиеся сейчас интенсивные консультации между участниками астанинского формата позволят закрепить договоренности по четвертой уже зоне деэскалации в Идлибе вслед за зоной на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и в районе Хомса", - приводит его слова РИА Новости.

Лавров также дал оценку сотрудничеству России и США по Сирии. "Насчет отношений между Москвой и Вашингтоном, насколько это сказывается на работе в Сирии... Мы прагматики, мы понимаем, что здесь не место для обид, ложно понятого чувства престижа. Речь идет об угрозе для всех нас, речь идет о судьбах народов региона, народа Сирии", - сказал он.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что отделение умеренной оппозиции от террористов в Сирии и введение зон деэскалации позволило прекратить гражданскую войну в этой стране.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией.

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