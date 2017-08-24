МЧС предупреждает москвичей о грозе, граде и сильном ветре

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Столичный главк МЧС предупреждает москвичей о приближающейся непогоде. В четверг в городе ожидается местами сильный дождь, гроза, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Столичное управление МЧС экстренно предупреждает москвичей о приближающейся непогоде. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны 24 августа в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют гражданам не укрываться под деревьями, а в случае града держаться подальше от окон и не пользоваться электроприборами, так как град сопровождается молнией. Кроме того, во время грозы нельзя находится у водоемов, купаться и рыбачить.

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