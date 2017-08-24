Москвичам рекомендовали внимательнее выбирать места парковки из-за непогоды

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Московским автомобилистам рекомендовали внимательнее выбирать места парковки в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства, не рекомендуется оставлять машины вблизи деревьев, широкоформатных и ветхих конструкций.

Москвичам рекомендовали внимательнее выбирать места для парковки автомобиля. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Не оставляйте свои транспортные средства вблизи деревьев, широкоформатных и ветхих конструкций, рекламных щитов. Помните, что припаркованный в неположенном месте автомобиль может создать помехи на дороге, а также помешать движению пешеходов и общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило о сильном дожде с грозой и шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду в столице 24 августа.