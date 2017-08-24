Финские власти арестовали задержанного мужчину после теракта в Турку

Теги: арест Теракт финляндия марокко

Финские власти приняли решение арестовать одного из задержанных после теракта в Турку. Нападение было совершено 18 августа. Мужчина с ножом атаковал прохожих на улице. В результате двое погибли.

Один из двух мужчин, задержанных по делу о нападении на прохожих в финском Турку арестован. Такое решение приняли власти страны, передает ТАСС.

18 августа на жителей финского города Турку было совершено нападение. Мужчина с ножом атаковал прохожих на улице. В результате погибли двое финских граждан, еще восемь человек получили ранения. Среди них есть гражданин Италии и два подданных Швеции.

Позднее Финская центральная криминальная полиция квалифицировала нападение как теракт. Кроме того, правоохранители выяснили личность нападавшего. Это был 18-летний гражданин Марокко. Ранее он получил отказ в убежище. Он прибыл в Финляндию в 2016 году, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Кроме того, стало известно о задержании пятерых граждан Марокко.