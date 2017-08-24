В Москве состоится международный форум "Город образования"

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Международный форум "Город образования" пройдет с 7 по 9 сентября и станет крупнейшей коммуникационной и выставочной площадкой, демонстрирующей практический опыт по интеграции городских ресурсов для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций науки, культуры, бизнеса с целью формирования компетенций будущего у школьников.

В Москве пройдет международный форум "Город образования". Более 150 российских и зарубежных спикеров представят инновационные решения и технологии в сфере образования, а ведущие компании – презентации своих новейших разработок, сообщает TVC.RU.

"Форум с такой концепцией – один из первых в мире. Его актуальность связана с тем, что в столичном городском пространстве ребенок получает многогранные возможности для образования, в том числе за пределами класса. Это музеи, театры, парки, а также возможности интернета, современных технологий и различных электронных сервисов. В связи с этим, в основе форума выступает ребенок и его возможности, которые предоставляет мегаполис", — отмечает директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

Участники форума "Город образования" смогут оценить ключевые изменения, которые произошли в столичной образовательной системе за последние годы, о чем свидетельствуют высокие результаты московских школьников в международном исследовании качества образования PISA.

Также посетители смогут увидеть и лично опробовать новые возможности, реализуемые в московских школах. Московская электронная школа (МЭШ), сервис "Мои достижения", технологии виртуальной реальности, WorldSkills шоу, мастер-классы от педагогов предпрофессионального образования (инженерных, медицинских и научно-технологических классов), аллея стартапов, питчинг проекта "Юные инноваторы", Хакатон IoT — это лишь малая часть того, что ждет посетителей форума.