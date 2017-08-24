Кадыров заявил о спасении шести россиян в иракском Талль-Афаре

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецслужбы и правоохранительные органы Иракского Курдистана освободили в Талль-Афаре шестерых граждан России и шестерых граждан Казахстана. По словам чеченского лидера, удалось установить местонахождение еще шестерых россиян.

Шесть граждан России и шесть подданных Казахстана спасены от боевиков в иракском Курдистане. Об этом написал в своем Instagram лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"В операции по вызволению этих лиц принимали участие спецслужбы и правоохранительные органы Иракского Курдистана. Большую поддержку оказали сотрудники Генерального Консульства России в Эрбиле", - отметил Кадыров.

По словам чеченского лидера, для организации спасательной операции он направил в Ирак представителя главы Чечни на Ближнем Востоке и Северной Африке, сенатора Зияда Сабсаби. Кадыров также отметил, "что установлено место нахождения ещё шести граждан России, которые по разным каналам обратились ко мне за помощью".

"Сабсаби удалось с ними встретиться в одном из изоляторов Курдистана. Условия содержания очень тяжёлые. Но мы стараемся оперативно решить и эту проблему", - подчеркнул глава Чечни.

По данным "Интерфакса", спасенные граждане России и Казахстана - женщины и дети.