СНБО рассматривает версию теракта после взрыва в Киеве

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключил, что взрыв в центре Киева был "спланированным терактом". Число пострадавших возросло до трех человек. Служба безопасности Украины считает произошедшее хулиганством.

Взрыв на улице Грушевского в центре Киева мог быть спланированным терактом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который осуществили, чтобы в День независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они разобрались в составе преступления, сейчас идет поиск террористов, которые это делали", - сказал он.

По данным киевской полиции, число пострадавших в результате взрыва возросло до трех человек. Телесные повреждения получили мужчина и две женщины. Информации о степени тяжести ранений нет.

Взрыв произошел на улице Грушевского между домом правительства и стадионом "Динамо" в Киеве. Служба безопасности Украины квалифицировало произошедшее как хулиганство.

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