В результате кораблекрушения у берегов Бразилии погибли 22 человека

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В штате Баия на северо-востоке Бразилии затонуло пассажирское судно со 129 людьми на борту. В результате погибли минимум 22 человека. Спасти, на данный момент, удалось 21 человека. Спасательные работы продолжаются.

Не менее 22 человек погибли в результате крушения пассажирского судна в штате Баия на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Globo.

Инцидент произошел в заливе Тодус-ус-Сантос около 6:30 утра по местному времени (12:30 по московскому). Судно следовало по маршруту Мар-Гранди – Салвадор. Оно перевернулось спустя полчаса после отправления. Всего на борту находилось 129 человек. По последним данным, 21 из них удалось спасти.

В настоящий момент движение пассажирских паромов в этом районе приостановлено, проводится спасательная операция.

Накануне, 23 августа, у берегов Бразилии затонуло еще одно судно. Это был пассажирский речной паром. ЧП произошло в штате Пара на севере Бразилии. Судно совершало рейс по маршруту Сантарем - Витория-ди-Шингу. По пути к пункту назначения корабль попал в сильный шторм на реке Шингу. На его борту на момент крушения находилось около 70 человек, преимущественно местных жителей.

В четверг местные власти уточнили, что число спасшихся составило 23 человека. Тела десяти человек были обнаружены спасателями, а еще более 30 считаются пропавшими без вести.