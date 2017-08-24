Путин приедет на открытие чемпионата мира по дзюдо в Будапешт

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Президент России Владимир Путин 28 августа посетит Будапешт. Глава государства планирует принять участие в церемонии открытия чемпионата мира по дзюдо и встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Президент России Владимир Путин 28 августа планирует посетить Будапешт. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"28 августа по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана глава Российского государства посетит Будапешт для участия в церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо", - говорится в сообщении.

В Кремле также отметили, что в ходе визита президент России планирует провести отдельную встречу с премьером Венгрии.