Валерия Карпина лишили прав за пьяное вождение
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В январе 2017 года суд лишил бывшего футболиста и тренера Валерия Карпина водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Также Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Бывший футболист сборной России и экс-тренер московского "Спартака" Валерий Карпин был лишен водительских прав на один год и девять месяцев. Об этом сообщает MK.ru.
Суд принял такое решение в январе 2017 года. Причина в том, что тренер попался на вождении автомобиля в нетрезвом виде. Также Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Сторона защиты тренера подала апелляцию на постановление мирового судьи.