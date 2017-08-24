19:07, 24 августа 2017

Собянин пообщался с учениками новой школы в Куркино

Теги:  Москва  собянин  школа  образование

На северо-западе Москвы в районе Куркино завершилось строительство нового корпуса школы №1298. Готовность учебного заведения к 1 сентября в четверг проверил Сергей Собянин. Мэр пообщался с учениками и их родителями, а с педагогами обсудил внедрение в столичных школах новой информационной платформы. Она позволит учителям самим создавать сценарии уроков. Всего с 2011 года в столице построили 278 детских садов и школ.

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