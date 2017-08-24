В Киеве облили краской памятник воинам АТО с картой России

Теги: В мире памятник россия украина

В День независимости Украины в Киеве неизвестные облили краской памятник воинам АТО с мечем, вонзенным в карту России. Монумент был установлен в украинской столице 15 августа.

В Киеве в День независимости Украины неизвестные облили краской недавно установленный памятник воинам АТО. Об этом сообщил в Facebook местный житель Максим Романченко.

"Вот так подлецы в День независимости облили краской памятник воинам АТО", - написал он.

Памятник был установлен в Киеве 15 августа. Монумент представляет собой меч, пронзающий карту России, которая выгравирована на постаменте. Памятник посвящен украинским военным, погибшим в Донбассе.