"Спартак" и ЦСКА узнали соперников по группе в Лиге чемпионов

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Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Чемпион России попал в группу E. Армейцы, занявшие в прошедшем сезоне второе место в РФПЛ, стали участниками группы А.