"Спартак" и ЦСКА узнали соперников по группе в Лиге чемпионов
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Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Чемпион России попал в группу E. Армейцы, занявшие в прошедшем сезоне второе место в РФПЛ, стали участниками группы А.
В четверг в Монако состоялась жеребьевка группового раунда футбольной Лиги чемпионов. Своих соперников узнали московские "Спартак" и ЦСКА, передает TVC.ru.
Подопечные Массимо Карреры сыграют в группе E. Их соперниками по квартету станут испанская "Севилья", английский "Ливерпуль" и словенский "Марибор".
Армейцы станут участниками группы А. Там также сыграют португальская "Бенфика", английский "Манчестер Юнайтед" и швейцарский "Базель".
Состав всех групп Лиги чемпионов
А: Бенфика (Португалия), Манчестер Юнайтед (Англия), Базель (Швейцария), ЦСКА (Россия)
В: Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Андерлехт (Бельгия), Селтик (Шотландия)
С: Челси (Англия), Атлетико (Испания), Рома (Италия), Карабах (Азербайджан)
D: Ювентус (Италия), Барселона (Испания), Олимпиакос (Греция), Спортинг (Португалия)
E: Спартак (Россия), Севилья (Испания), Ливерпуль (Англия), Марибор (Словения)
F: Шахтер (Украина), Манчестер Сити (Англия), Наполи (Италия), Фейеноорд (Нидерланды)
G: Монако (Франция), Порту (Португалия), Бешикташ (Турция), Лейпциг (Германия)
H: Реал (Испания), Боруссия (Германия), Тоттенхэм (Англия), АПОЭЛ (Кипр).