В Москве умер балетмейстер Владимир Василев

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Главный балетмейстер Государственного академического театра классического балета, народный артист России Владимир Василев умер на 87-м году жизни. Его похороны состоятся на Зеленковском кладбище в Истринском районе. Прощание пройдет 26 августа в 11:00 в Атриуме Большого театра.

Главный балетмейстер Государственного академического театра классического балета Владимир Василев умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

"23 августа, в 23:15 ушел из жизни выдающийся хореограф, главный балетмейстер нашего театра, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Владимир Юдич Василев", - говорится в сообщении.

Прощание в Владимиром Василевым состоится 26 августа в 11:00 в атриуме Большого театра. Балетмейстера похоронят на Зеленковском кладбище в Истринском районе.