Путин призвал бороться с контрафактом в легкой промышленности

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Владимир Путин в четверг в ходе рабочей поездки в Рязань посетил крупнейший в Европе кожевенный завод. Президент осмотрел цеха предприятия, ознакомился с его продукцией, а также пообщался с трудовым коллективом. После чего там же провел совещание, посвященное развитию лёгкой промышленности в стране.

Свой автограф президент оставляет на большом куске натуральной кожи. Рязанский завод – самое крупное в Европе предприятие, которое занимается обработкой и дублением этого материала. В месяц выпускается 720 тысяч квадратных метров кожи – хватит застелить газоны ста футбольных полей. Объемы гигантские, хотя еще 20 лет назад такие результаты казались невозможными, передает "ТВ Центр".

Зарплата растет, как и география продаж. Милан, Дюссельдорф, Пекин – русская кожа разлетается на все континенты – от Америки до Австралии. Обувь, одежда, галантерея, мебель. Местные специалисты даже обшивают интерьеры автомобилей и самолетов. Путин оценил кожаный салон российского УАЗа и новые кресла лайнера Sukhoi Superjet. Качеством остался доволен и принял участие в открытии новой производственной линии.

Рязанские предприятия легкой промышленности чувствуют себя неплохо. Объемы производства растут. По итогам последнего полугодия на 7 процентов. Но на внутрироссийском рынке по-прежнему много некачественного импорта сомнительного происхождения. И это касается не только изделий из кожи.

Контрафакт – одна из самых больных тем для всей отечественной легкой промышленности. Примерно треть российского рынка занимают нелегально ввезенные товары. Как с этим бороться, президент обсудил на совещании вместе с представителями отрасли. По мнению президента, в зачистке рынка от некачественной продукции заключен ресурс для дальнейшего развития предприятий.

"В 2013 году, когда поднимался этот вопрос, выдавались соответствующие поручения. Доля незаконно произведенного и ввезенного незаконно на таможенную территорию России товара составляла 39% розничных продаж, или 1,1 триллиона рублей. Сегодня она снизилась, но всего до 33%. Обращаю внимание коллег: динамика за три года, конечно, неубедительная. Подчеркну, контрафакт и контрабанда фактически девальвируют и обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле", - отметил Путин.

За последние четыре года отрасль сильно изменилась. Это в том числе результат господдержки - потрачено 7 миллиардов рублей. Программу собираются развивать, в том числе делая упор на образование молодежи. Впервые в современной России с нуля строятся целые предприятия для обработки кожи и льняного волокна. По просьбе производителей президент призвал к снятию избыточных барьеров для импорта сырья из-за границы. Готовую продукцию намерены маркировать по примеру шуб. Так ее защитят от некачественных подделок.

На совещании присутствовал и глава региона. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. С ним Путин провел еще и отдельную встречу, на которой обсудил жалобы, поступившие от жителей во время "Прямой линии" с президентом.

"Вот маленькая деревенька Душкино, да? Третий месяц ждем газа, люди пишут. Это на "Прямой линии". Обещали и тогда в июне, и позднее. Посмотрите, что там происходит", - поручил Путин.

Президент настаивает: региональные власти не должны забывать о таких текущих проблемах. Их хватает – это вопрос обманутых дольщиков или ситуация в региональном здравоохранении. Губернатор пообещал навести порядок.

Петр Вершинин, Сергей Давидяк, Эдуард Мамедов, "ТВ Центр", Рязань.