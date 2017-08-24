Москва и Новгородская область подписали соглашение о сотрудничестве

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В четверг мэр Москвы Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами двух регионов.

Власти Москвы и Новгородской области подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, документ предполагает увеличить товарооборот между столицей и областью. Сергей Собянин подчеркнул, что и сейчас предприятия региона активно участвуют в городских тендерах и поставляют продукты в мегаполис. Однако для развития дальнейших связей есть большой потенциал. В первую очередь, Москва готова помочь с профессиональной подготовкой областных врачей и учителей, передает "ТВ Центр".

Во время встречи Андрей Никитин передал в дар мэру Москвы документы времен Великой Отечественной войны. Бумаги были найдены в ходе поисковых работ. В основном, все они связаны с историей третьей коммунистической стрелковой дивизии. Она была сформирована в 1941 году из москвичей. Во время раскопок также обнаружили и шефское знамя дивизии. Сейчас оно находится на реставрации, а после будет передано в столицу.