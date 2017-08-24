Польский премьер заявила о праве на репарацию от Германии за Вторую мировую

Теги: Политика германия война польша

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что ее страна имеет право на репарацию со стороны Германии за последствия Второй мировой войны. По ее словам, ее страна является жертвой войны, которой никто не возместил ущерб. Тем, кто не согласен с этой позицией, Шидло порекомендовала посмотреть на историю и вспомнить, что происходило в Польше.

Польша имеет право на репарацию со стороны Германии за последствия Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на польского премьера Беату Шидло.

"Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никаким образом еще не был возмещен", - заявила она.

По словам премьера, разговоры о репарациях - это напоминание о справедливости и о том, что принадлежит Польше. Тем, кто не согласен с этой позицией, Шидло порекомендовала посмотреть на историю и на то, что происходило на польской территории во время войны.