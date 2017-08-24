Виновнику смертельного ДТП на Бауманской улице грозит до 5 лет тюрьмы

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Власти Германии экстрадировали в Россию предположительного виновника ДТП, в результате которого погиб человек. По версии следствия, уроженец Хабаровска Александр Ломов, находясь за рулем автомобиля Mercedes, в декабре прошлого года в Москве сбил на тротуаре 27-летнего Юрия Карпова и скрылся. В июле Ломов был задержан в аэропорту Мюнхена.

Особый пассажир. Александра Ломова, прибывшего из Мюнхена, под охраной спешно ведут к автозаку. Следователи в России и так его заждались. В Германии он скрывался целых 8 месяцев, передает "ТВ Центр".

"Ломов скрылся от уголовного преследования и покинул территорию Российской Федерации, в декабре 2016 он был объявлен в федеральный и международный розыск. В июле 2017 года он был задержан в аэропорту Мюнхена", - сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

Ломов сбежал из России спустя несколько дней после дорожного происшествия - за рулем иномарки он насмерть сбил пешехода в декабре прошлого года. После столкновения с машиной у пешехода не было шансов выжить.

"Управляя иномаркой, двигаясь по улице Бауманская с превышением установленного на данной дороге скоростного режима, обвиняемый выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После столкновения виновник ДТП вышел из машины – кажется, чтобы удостовериться, что пешеход мертв. Затем скрылся. При этом через час он уже мирно покупал продукты в супермаркете. По кадрам с камеры видеонаблюдения преступника и удалось опознать. Предположительно, рядом с ним стоит владелец иномарки.

Погибший - Юрий Карпов, ровесник Ломова. Ему было 27 лет. Инженер, вскоре должен был защитить кандидатскую. Готово было почти все, рассказывает его сестра Ольга. "Он написал кандидатскую диссертацию, готовился ее защищать, защита должны была быть через неделю. В тот день он шел за последним отзывом к своей кандидатской диссертации", - говорит Ольга Карпова.

Семья утверждает, что пока виновник аварии был в бегах, на связь выходили его родственники - предлагали встретиться и как-то решить вопрос. Близких Карпова возмутило то, что сам виновник отвечать не хотел. Теперь придется.

"Особых эмоций мы не испытываем. Радости тоже не было. Единственное, надежда укрепилась, что все-таки восторжествует справедливость и закон", - сказала Ольга Карпова.

Экстрадиция еще не точка в деле. И вопросы на суде, вероятно, будут не только к Ломову. Mercedes был чужой. Владелец на допросе сказал, что не знал, кто сидел за рулем в тот день. А вскоре, сообщалось, и сам уехал из России. Статья, по которой будут судить Ломова, предполагает до пяти лет лишения свободы. Попытку скрыться суд также учтет.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".