СКР заинтересовался смертью девушки-подростка в Москве

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В Москве в квартире на улице Удальцова скончалась девушка-подросток. Она почувствовала сильное недомогание 24 августа. Родители вызвали скорую помощь, однако спасти ее уже не удалось. СКР начал устанавливать обстоятельства смерти девушки.

Сотрудники Следственного комитета России Следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти девушки-подростка на западе Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СКР по столице.

Инцидент произошел 24 августа. Девушка-подросток, находясь в своей квартире на улице Удальцова, почувствовала сильно недомогание. В итоге родители вызвали скорую помощь, однако подросток скончался несмотря на действия врачей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.